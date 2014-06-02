Минобороны РФ опубликовало карту перешедших по контроль ВС РФ районов Украины

Игорь Конашенков рассказал о продвижении ВС РФ и сил НМ ДНР.

Министерство обороны России опубликовало карту перешедших под контроль Вооруженных сил РФ или Народной милиции Донецкой народной республики районов Украины. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что силы РФ продвинулись вглубь на 11 километров. Наступление ведется по широкому фронту. К данному моменту военнослужащие вышли на рубежи Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка.

Войска ДНР при российской огневой поддержке продвинулись на 8 км, благодаря чему оказались около населенных пунктов Новоандреевка, Кириловка. Бойцы ДНР блокировали Благодатное.

Пентагон: США не видят конкретных признаков возможного применения РФ на Украине химоружия.

Фото: Минобороны России