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МО РФ опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ у Спорного

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Цель ликвидирована военнослужащими из "Южной" группировки сил.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, размещенных вблизи населенного пункта Спорное на территории Донецкой народной республики. Боевая задача в зоне проведения специальной военной операции выполнялась артиллеристами из Южной группировки войск. В кадре видно, что с  воздуха на мишень противника наводится прицел, после чего производится удар.

Разведчики ЦВО обучились тактической медицине и работе с ударными дронами.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, днр, минобороны, спорное
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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