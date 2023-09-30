МО РФ опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ у Спорного

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, размещенных вблизи населенного пункта Спорное на территории Донецкой народной республики. Боевая задача в зоне проведения специальной военной операции выполнялась артиллеристами из Южной группировки войск. В кадре видно, что с воздуха на мишень противника наводится прицел, после чего производится удар.
Разведчики ЦВО обучились тактической медицине и работе с ударными дронами.
Фото и видео: Минобороны России
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