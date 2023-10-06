Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки сил за минувшие сутки проведения специальной военной операции совершили удар по штурмовикам Вооруженных сил Украины и спецназу "Азова" (* группировка признана на территории РФ террористической организацией и ее деятельность запрещена) по краснолиманскому направлению. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации. Противник лишился свыше 40 человек личного состава.

В районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно бомбардировочная авиация атаковала четырм командно-наблюдательных пункта ВСУ, размещенных в районе Серебрянки в Донецкой народной республике. Средствами противовоздушной обороны ликвидированы три украинских беспилотника в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики.

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России