Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции отразила две атаки подразделений Вооруженных сил Украины в районах Красногоровки и Первомайского на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт добавил, что боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации.

Противник потерял до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 бронемашины, 6 автомобилей, а также артсистему М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" и гаубицу Д-20. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

В Минобороны РФ добавили, что российские военнослужащие поразили живую силу и технику противника, находившиеся в районе Новомихайловки.

Российские военные заявили об улучшении тактического положения на южнодонецком участке.

Фото и видео: Минобороны России