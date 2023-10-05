  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:53
168
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на донецком направлении

0 0

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции  отразила две атаки подразделений Вооруженных сил Украины в районах Красногоровки и Первомайского на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт добавил, что боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации.

Противник потерял до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 бронемашины, 6 автомобилей, а также артсистему М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

В Минобороны РФ добавили, что российские военнослужащие поразили живую силу и технику противника, находившиеся в районе Новомихайловки.

Российские военные заявили об улучшении тактического положения на южнодонецком участке.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вадим астафьев, всу, донецкое направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии