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Минобороны РФ: в Польше упали элементы украинской системы С-300

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В ведомстве отметили, что заявления о падении якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией.

В Польше упали элементы украинской системы С-300. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Комментируя ситуацию с попаданием обломков ракеты в населенном пункте Пшеводув, в военном ведомстве отметили, что эти элементы принадлежали управляемой ракете украинского комплекса ПВО. Конашенков отметил, что заявления о падении якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.

Также в Минобороны отметили, что в ходе массированного удара не было ни одного поражения по объектам в Киеве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по системе управления Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, польша, ракета, с-300
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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