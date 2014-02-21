Минобороны РФ: в Польше упали элементы украинской системы С-300

В Польше упали элементы украинской системы С-300. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Комментируя ситуацию с попаданием обломков ракеты в населенном пункте Пшеводув, в военном ведомстве отметили, что эти элементы принадлежали управляемой ракете украинского комплекса ПВО. Конашенков отметил, что заявления о падении якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.
Также в Минобороны отметили, что в ходе массированного удара не было ни одного поражения по объектам в Киеве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по системе управления Украины.
Видео: Минобороны России
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