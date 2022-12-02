Минобороны РФ сообщило об уничтожении МиГ-29 Воздушных сил Украины над ДНР

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

Российские истребители и средства противовоздушной обороны сбили за последние сутки проведения специальной военной операции два украинских самолета Су-25 и МиГ-29. Об этом на регулярном брифинге с журналистами от 2 декабря рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что авиация работала в районе местного населенного пункта Украинка в Донецкой народной республики. Второй объект ликвидирован вблизи Никольского Донецкой народной республики. Эксперт пояснил, что также поражены дроны около Сватово, Краснореченского, Червонопоповки, Голикова, Сторожевки в Луганской народной республики, Егоровки Донецкой народной республики. В общей сложности с начала проведения СВО на Украине уничтожены 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

МО РФ: в ЛНР сдались в плен 11 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России