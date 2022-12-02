МО РФ: в ЛНР сдались в плен 11 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по краснолиманскому направлению.

На краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции за последние сутки сдались в плен 11 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 2 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне РФ. Генерал-лейтенант пояснил, что на территории Луганской народной республике по данному маршруту противники лишился еще порядка сотни человек убитыми и ранеными. Также ВСУ лишились двух танков, двух бронированных машин пехоты и двух пикапов.

В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что на купянском направлении ударами отечественной армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических боевых групп ВСУ атаковать силы ВС РФ из района населенного пункта Котляровка в Харьковской области.

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Фото и видео: Минобороны России