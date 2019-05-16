Минобороны РФ рассказало о потерях киевского режима при попытке захвата острова Змеиный

Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ пытались провести в канун Дня Победы авантюру.

Российское министерство по обороне рассказало о потерях киевского режима при попытке захвата острова Змеиный. Информацией в рамках регулярного вечернего брифинга с журналистами от 10 мая поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По мнению генерал-майора РФ, "бездумная пиар-акция и авантюра" в канун празднования Дня Победы для Вооруженных сил Украины завершилась катастрофой

Привела к бессмысленной гибели более пяти десятков боевиков и военнослужащих элитных подразделений, потере четырех самолётов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати дронов. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

На берегу военнослужащие РФ выявили еще три тела украинских диверсантов. На территории Змеиного находятся тела еще 27 человек из украинских подразделений ВСУ и национальных батальонов.

Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Днепропетровской областью.

Фото и видео: Минобороны России

