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Минобороны РФ показало работу уничтожившего 60 националистов Т-72

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Экипаж из Башкирии уничтожил на СВО 11 танков ВСУ.

Российское министерство по обороне опубликовало в субботу 17 сентября кадры боевой работы экипажа отечественного танка Т-72, который уничтожил в ходе специальной военной операции более 15 боевых машин и свыше 60 украинских националистов. Младший сержант по имени Ильяз Юнусов уточнил, что в числе ликвидированных сил были и иностранные наемники.

На нашем танке звезды - это уничтоженные вражеские танки. За специальную военную операцию мы уничтожили 11 танков, четыре пикапа, БТР и более 60 националистов, включая иностранных граждан.

Ильяз Юнусов, младший сержант

В пресс-службе военного ведомства России отметили, что данный танковый экипаж из Башкирии продолжает выполнять боевые задачи в рамках СВО  и защищать граждан Донбасса.

В районе Зайцево в ДНР уничтожено более 230 украинских военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, националисты, т-72, танк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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