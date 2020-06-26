Минобороны РФ показало работу уничтожившего 60 националистов Т-72

Экипаж из Башкирии уничтожил на СВО 11 танков ВСУ.

Российское министерство по обороне опубликовало в субботу 17 сентября кадры боевой работы экипажа отечественного танка Т-72, который уничтожил в ходе специальной военной операции более 15 боевых машин и свыше 60 украинских националистов. Младший сержант по имени Ильяз Юнусов уточнил, что в числе ликвидированных сил были и иностранные наемники.

На нашем танке звезды - это уничтоженные вражеские танки. За специальную военную операцию мы уничтожили 11 танков, четыре пикапа, БТР и более 60 националистов, включая иностранных граждан. Ильяз Юнусов, младший сержант

В пресс-службе военного ведомства России отметили, что данный танковый экипаж из Башкирии продолжает выполнять боевые задачи в рамках СВО и защищать граждан Донбасса.

В районе Зайцево в ДНР уничтожено более 230 украинских военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России