Минобороны РФ показало работу уничтожившего 60 националистов Т-72

Российское министерство по обороне опубликовало в субботу 17 сентября кадры боевой работы экипажа отечественного танка Т-72, который уничтожил в ходе специальной военной операции более 15 боевых машин и свыше 60 украинских националистов. Младший сержант по имени Ильяз Юнусов уточнил, что в числе ликвидированных сил были и иностранные наемники.
На нашем танке звезды - это уничтоженные вражеские танки. За специальную военную операцию мы уничтожили 11 танков, четыре пикапа, БТР и более 60 националистов, включая иностранных граждан.
Ильяз Юнусов, младший сержант
В пресс-службе военного ведомства России отметили, что данный танковый экипаж из Башкирии продолжает выполнять боевые задачи в рамках СВО и защищать граждан Донбасса.
В районе Зайцево в ДНР уничтожено более 230 украинских военнослужащих.
Фото и видео: Минобороны России
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