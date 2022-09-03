Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы ВДВ, остановивших прорыв ВСУ

"Тихий" рассказал об операции по срыву наступления ВСУ.

Российское министерство по обороне опубликовало видео боевой работы ВДВ, остановивших прорыв Вооруженных сил Украины в ходе проведения специальной военной операции. Один из участников миссии заметил, что у противника не было шансов, так как артиллерия, гранатометы и танки хорошо работали.

Услышали звук техники, подняли "птичку". Их там накрыли по полной. Два часа они продержались. Все. <...> Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели: как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь. военнослужащий ВДВ с позывным "Тихий"

Военнослужащий добавил, что также принималось решение о внедрении в сражении резерва командира соединения. десантники смогли выявить группу пехоты ВСУ, которая готовилась атаковать ВС РФ. Она была ликвидирована при помощи переданным с дрона сведениям. Силы ВДВ вели огонь с закрытых позиций с использованием минометов с калибром 82-мм и 120-мм. Военным с воздуха оказывалась поддержка.

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Фото и видео: Минобороны России, Telegram / РИА Новости