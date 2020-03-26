  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:58
72
fvbykov
Код вставки плеера

Минобороны РФ опровергло сообщения о заражении военных в Италии

0 0

Об этом рассказал заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.

Утром в четверг, 26 марта, в российских СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что половина отечественных военных, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, уже заразилась заболеванием. Однако данную информацию открыто опроверг заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.

Представитель Минобороны отметил, что в настоящее время все российские военные здоровы, готовы к работе и не проходят терапию в больнице города Бергамо.

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо. Российский отряд вирусологов окажет помощь жителям итальянского города.  Военные врачи из РФ обработают объекты здравоохранения и транспорта. Восемь врачебно-сестринских бригад из России будут заниматься лечением больных в 65 пансионатах. Каждую бригаду разделят между 7-9 близлежащими медучреждениями.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: италия, коронавирус, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Максимов Александр
Сегодня 20:23

Удаленная работа в США на время карантина и самоизоляции, без знания английского, из любой точки мира, в любое свободное время, с любого устройства ----  https://shorturl.ca/job

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии