Минобороны РФ опровергло сообщения о заражении военных в Италии

Об этом рассказал заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.

Утром в четверг, 26 марта, в российских СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что половина отечественных военных, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, уже заразилась заболеванием. Однако данную информацию открыто опроверг заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.

Представитель Минобороны отметил, что в настоящее время все российские военные здоровы, готовы к работе и не проходят терапию в больнице города Бергамо.

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо. Российский отряд вирусологов окажет помощь жителям итальянского города. Военные врачи из РФ обработают объекты здравоохранения и транспорта. Восемь врачебно-сестринских бригад из России будут заниматься лечением больных в 65 пансионатах. Каждую бригаду разделят между 7-9 близлежащими медучреждениями.

Видео: YouTube / Минобороны России