Минобороны РФ: авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине

Игорь Конашенков рассказал о ликвидированной технике на утро 16 марта.

В российском министерстве по обороне заявили, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки поразила 128 военных объектов на территории Украины. Соответствующее заявление сделал на регулярном утреннем брифинге от 16 марта официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Среди них один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", 4 радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, 4 командных пункта, 7 складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

За последние сутки военнослужащие сбили три украинских самолета, а также четыре беспилотника. Известно, что два Су-25 ликвидированы вблизи Чернигова, а МиГ-29 - в районе Новая Быковка.

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Фото и видео: Минобороны России