Игорь Конашенков рассказал о том, что военные Украины вплавь добирались до другого берега из-за взрыва переправы националистами.

Минобороны России заявило, что ВСУ взорвали мост через Северский Донец. Соответствующее заявление сделал официальный представитель военного ведомства на регулярном вечернем брифинге с журналистами от 6 июня. Игорь Конашенков подчеркнул, что войска противника бросили технику и сбежали из города. По его словам, это произошло даже несмотря на попытки местных националистических заградительных отрядов им помешать. Ради достижения своей цели бойцы нацбатов взорвали переправу через реку. Однако около 80 украинских солдат смогли преодолеть реку вплавь. Огонь по военным не открывался.

Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В Министерстве по обороне России, как заметил Конашенков, расценили данный отказ украинских военнослужащих защищать "никому не нужный киевский режим" как единственно правильный поступок, а не трусость. Генерал-майор РФ призвал всех солдат ВСУ и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать этому примеру. Он надеется, что прекратится бездумное сопротивление ради того, чтобы люди сохранили свои жизни.

ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов.

Фото и видео: Минобороны России

