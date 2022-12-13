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Минобороны РФ: ВСУ потеряли более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Сегодня, 14:27
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Минобороны РФ: ВСУ потеряли более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

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Также ВСУ потеряли три танка, семь бронированных машин, три автомобиля и пикап.

Вооруженные силы Украины потеряли более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Купянском направлении российские войска уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое. На Краснолиманском направлении потери украинских войск составили более 75 украинских военных, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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