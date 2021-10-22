Министры обороны стран НАТО одобрили план общей защиты

Установили также целевые планы по наращиванию оборонного потенциала стран-союзников.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что министры обороны стран Североатлантического альянса одобрили план общей защиты.

По его словам, были так установлены новые целевые планы по наращиванию оборонного потенциала стран, которые являются союзниками НАТО.

Сегодня министры утвердили план нашей общей защиты для повышения устойчивости на случай различных конфликтов и кризисов. Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО

Ранее мы писали, что министр обороны Германии призвала сохранить форматы сотрудничества НАТО и России.

Видео: YouTube / Reuters