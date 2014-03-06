Блинкен представил коллегам из МИД концепцию США о России.

Министры G7 полтора часа обсуждали Россию. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный американский чиновник из Государственного департамента после переговоров в Лондоне. Главы МИД потратили на обсуждение ситуации с РФ и Китаем в три раза больше времени, чем на урегулирование вопросов по Ливии и Афганистану.

Мы начали в 8:45 и провели дискуссию по Китаю на полтора часа, потом сессии поменьше - по 30 минут на Мьянму, Ливию и Сирию, 1 час 30 минут на Россию, в том числе и затрагивая Украину и Белоруссию, 30 минут на Афганистан. американский чиновник

По словам эксперта, американский государственный секретарь Энтони Блинкен представил коллегам концепцию администрации Вашингтона о том, что Россия должна быть привлечена к ответственности. При этом он призвал добиваться от Москве более стабильных и предсказуемых отношений.

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