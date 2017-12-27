Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Министр транспорта подарил автобус Дворцу творчества юных в Санкт-Петербурге
Сегодня, 20:40
0
Butenko
231

Министр транспорта подарил автобус Дворцу творчества юных в Санкт-Петербурге

0
 
 

Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (СПбГДТЮ) получил в подарок вместительный автобус от Горьковского Автомобильного Завода.

В Санкт-Петербург с визитом прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов. Представитель правительства уже побывал в городском Дворце творчества юных. Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, чиновник подарил СПбГДТЮ вместительнй автобус для перевозки воспитанников дворца. Его по специальному заказу произвели на заводе ГАЗ. Новогодний подарок для Дворца творчества юных даже подписали: на боках у машины красуется надпись "Подарок от министра транспорта".

Официальная церемония вручения подарка состоялась на главной сцене Аничкова дворца. Во время представления к детям и воспитателям вышел Дед Мороз и Максим Соколов. Министр подержался за посох новогоднего волшебника, а после этого объявил о вручении автобуса СПбГДТЮ. Он же вспомнил, что его детство прошло в Петербурге, и он несколько лет занимался в стенах Дворца творчества. Это родство с главным культурным учреждением юношества и стало одной из причин вручения подарка петербуржцам.

Фото, пресс-служба СПбГДТЮ

Все новости района
Теги: министр транспорта , новости питера , новости спб
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5