Министр транспорта раскрыл, как сэкономить на покупке авиабилетов

Роман Старовойт назвал несколько условий, из-за которых растут цены на билеты.

Российское министерство по транспорту советует пассажирам заранее планировать поездки и покупать билеты на самолет, так как позволит пассажирам неплохо сэкономить. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "РИА Новости" поделился глава профильного ведомства Роман Старовойт. Чиновник дал интервью на полях Восточного экономического форума, проводимого во Владивостоке. Эксперт указал на то, что тенденция роста цен на авиабилеты прослеживается не только в нашей стране, но и во всем мире. Причинами такого процесса являются увеличение пассажиропотока, рост стоимости на топливо и затрат компаний-операторов на содержание воздушных судов. Также специалист указал на проблемы у крупнейших производителей.

Советуем всем нашим пассажирам заранее приобретать билеты. Потому что примерно 70-80% билетов, которые приобретаются заранее от всего объема, это билеты, которые реализуются ниже экономически обоснованного тарифа, а последние, как правило, 20% билетов - выше. Роман Старовойт, глава Минтранса РФ

Роман Старовойт добавил, что даже в сезон летних отпусков можно приобрести билеты по доступной цене, если озаботиться вопросом заранее. Министр напомнил о том, что в России действует субсидирование авиационных перевозок. В частности, на эти цели федеральное правительство в 2024 году направило 16 миллиардов рублей только на дальневосточном направлении.

Старовойт рассказал о затратах на восстановление дорог в Курской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости