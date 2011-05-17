Старовойт рассказал о затратах на восстановление дорог в Курской области

Глава Минтранса оценил ситуацию в российском приграничье.

Восстановление дорожного полотна на территории Курской области потребует минимум трех миллиардов рублей. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "РИА Новости" поделился российский министр по транспорту РФ Роман Старовойт. Чиновник дал интервью на полях Восточного экономического форума, проводимого во Владивостоке.

Мы с коллегами в регионах ведем работу по анализу текущей ситуации. Если говорить о территории Курской области, почти 3 миллиарда рублей на сегодня планируется выделить на восстановление дорог. Роман Старовойт, глава Минтранса РФ

Эксперт указал СМИ на то, что особое внимание властями уделяется Белгородской и Курской областям, где практически ежедневно происходят обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Профильный инистр находится в прямом контакте с руководством приграничных регионов страны.

Глава Минтранса не исключил запуска ВСМ на Дальнем Востоке и в Сибири.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости