Путин поинтересовался состоянием здоровья министра.

Министр образования России Фальков переболел коронавирусом. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Путин поинтересовался состоянием здоровья министра. Фальков ответил, что поправился и уже вернулся к работе. Президент добавил, что следит за состоянием здоровья всех заболевших сотрудников кабмина. По его словам, почти все из них уже идут на поправку.

Ранее министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса. Она вернулась на работу, чувствует себя хорошо.