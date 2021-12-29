Министр обороны Франции призвала не выходить из НАТО

Флоранс Парли призвала власти страны не отказываться от членства в военном альянсе.

Министр обороны Франции Флоранс Парли призвала не выходить из НАТО. Об этом чиновница заявила в эфире местного телеканала France info. По мнению специалиста, Североатлантический альянс имеет ценность как организация во время конфликтных ситуаций, как та, что сейчас наблюдается вокруг Украины. Парли призвала Париж иметь собственный голос при решении важный моментов в раоте военного блока. Она напомнила журналистам о том, что Франция вкладывается в НАТО и финансово, и военным способом.

Зона напряженности находится в центре Европы, это напоминает нам режим конфликтности, который был во время холодной войны, поэтому я считаю, что НАТО имеет свою полезность и ценность.. Флоранс Парли, министр обороны Франции

Министр рассчитывает на то, что руководство НАТО слышит голос Франции. Ранее многие кандидаты в президенты Франции, включая представителя крайне правой партии "Национальное объединение" Ле Пен и журналиста крайне правых взглядов Эрика Земмура, выступили за выход государства из военного союза.

Переизбранный президент ФРГ Штайнмайер призвал Путина к миру в Европе.

Фото: Facebook / Florence Parly, YouTube / franceinfo