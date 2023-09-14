Министр обороны ФРГ вспомнил об изучении русского языка и поездках в СССР

Борис Писториус рассказал о своих поездках в России.

Руководитель немецкого министерства по обороне Борис Писториус рассказал, что в молодости хорошо знал русский язык и даже участвовал в молодежных обменах между своим родным городом Оснабрюком и Тверью. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в рамках своего выступления на мероприятии в Федеральной академии политики безопасности в Берлине. Гость мероприятия подчеркнул, что обладал информацией о Москве и Ленинграде. При этом немец никогда не имел тесных контактов с официальными лицами страны, а только общался с обычными гражданами.

Я сдавал русский на выпускных экзаменах. Я учил, потому что такая возможность была в моей гимназии, это был язык, который мало кто знал. Я довольно хорошо его знал, даже неофициально работал переводчиком при спортивной и культурной делегации Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Эксперт добавил, что его последняя поездка на территорию России состоялась в 2008 году. Борис Писториус отказался сравнивать свой опыт с современной Россией, но при этом чиновник резко осудил специальную военную операцию на Украине и действия руководства в Кремле.

Министр обороны ФРГ не видит перспектив переговоров между Россией и Украиной.

Фото и видео: YouTube / Bundesakademie für Sicherheitspolitik