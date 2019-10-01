Гинтаре Скайсте объяснила, почему Вильнюс может не продвинуться дальше деклараций.

В литовском министерстве по финансам рассказали о том, что рост военных расходов и повышение ассигнований прибалтийской республики до 3% ВВП (внутреннего валового продукта) ухудшит возможности по кредитованию государственных расходов. Соответствующее заявление в рамках интервью для журналистов с местной радиостанции LRT сделала глава профильного ведомства Гинтаре Скайсте.

С увеличением оборонных расходов до 3% от ВВП мы приблизимся к 5%-ному дефициту бюджета, а это зажжет красную лампочку реагирования рынка и значительно повысит для нас стоимость кредитов. Гинтаре Скайсте, глава Минфина Литвы

Чиновница уверена в том, что властям Литвы необходимо не только декларировать собственное намерение укреплять национальную безопасность, но также и предусматривать на данные нужды финансирование и альтернативные источники. Гинтаре Скайсте добавила, что если ее коллеги не поймут, откуда брать эти денежные средства, то дальше деклараций Вильнюс не сможет продвинуться.

Захарова напомнила главе МИД Литвы об ответственности за призывы к смене власти.

Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija