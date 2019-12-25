Минэнерго Германии сожалеет из-за угроз Лукашенко остановить транзит газа в Европу

В Минэнерго ФРГ оценили заявление Минска о прекращении поставок через газопровод "Ямал - Европа".

Немецкое министерство по энергетике сожалеет из-за угроз белорусского политика Александра Лукашенко остановить транзит газа в регион. Ранее тот заявил о возможном прекращении энергопоставок газа через трубопровод "Ямал - Европа". Это произойдет в том случае, если ЕС решит ввести против Минска новые ограничения в связи с миграционным кризисом на границе с Польшей.

Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Безопасность снабжения Германии по-прежнему обеспечена. Действующие соглашения о поставках газа, в том числе с Россией, продолжают выполняться. Сузанне Унград, официальный представитель Минэнерго ФРГ

В ведомстве заметили, что энергетическая безопасность европейского региона на данный момент обеспечена.

Песков: Лукашенко не обсуждал с Кремлем заявление о приостановке транзита газа в Европу.

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