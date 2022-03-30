Минэкономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ

Министерство экономики Германии ответило на вопрос о том, когда в стране кончится газ. С соответствующей информацией перед журналистами в рамках брифинга в Берлине выступил глава профильного ведомства Роберт Хабек. По мнению эксперта, вопросы о сроках, на которые в ФРГ будет хватать энергетических ресурсов являются спекулятивными. Он заметил, что этот период зависит от многих факторов.
На сколько хватит газа - это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более теплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос.
Роберт Хабек, министр экономики ФРГ
Чиновник уточнил, что немецкие газовые хранилища в настоящее время заполнены на 25%. Хабек добавил, что за последние дни заполненность ГПХ немного увеличилась.
Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС.
Фото и видео: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
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