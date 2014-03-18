Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа

Роберт Хабек сообщил о том, что цены на энергоресурсы остались высокими.

Немецкий вице-канцлер, министр по вопросам экономики Роберт Хабек заявил о том, что страна не получает российский природный газ уже неделю. За этот период местные газовые хранилища все равно наполняются голубым топливом, хотя в стране и сохраняются высокие цены на энергоносители. Такие данные эксперт предоставил в ходе своего выступления в бундестаге ФРГ.

После короткого взлета на бирже цены все еще высокие и очень высокие, но не взрывные. Неделю как мы независимы от российского газа благодаря последовательной и предусмотрительной способности действовать со стороны правительства. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Эксперт видит ключевую задачу для немецкого кабинета министров "покончить с манипулированием ценами" на энергетические носители со стороны Москвы. Он напомнил депутатам о том, что власти Германии не способны в долгосрочной перспективе поддерживать граждан из-за роста цен на газ, нефть и уголь. Хабек выступил с предложением модернизировать дизайн энергетического рынка, чтобы конечная цена для потребителя стала выгодной, а выоская стоимость сглаживалась за счет рыночных механизмов. Министр по экономике добавил, что сейчас в Германии наблюдается наиболее глубокий энергетический кризис с 1973 года.

Вице-канцлер ФРГ возмутил немцев отрицанием угроз банкротства бизнесу.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag