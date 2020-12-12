Минеев нокаутировал Исмаилова и защитил титул AMC Fight Night

Поединок завершился нокаутом в третьем раунде.

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова. Таким образом он отстоял титул AMC Fight Nights в среднем весе и одержал в своей карьере 15-ю победу.

Поединок происходил в городе Сочи и завершился нокаутом в третьем раунде. После нокаута проигравшему понадобилась помощь медиков, чтобы прийти в себя.

За победу Минееву подарили коня, сообщает ТАСС. Вручение состоится в Пятигорске, а пока бойцу предоставили только документы на животное.

Это был второй бой Минеева с Исмаиловым. Первый состоялся в 2018 году и завершился ничьей.

Ранее российский боец MMA Вячеслав Дацик, известный своим скандальным поведением, обвинил Александра и Федора Емельяненко в договорных боях.

Видео: Youtube/FIGHT NIGHTS GLOBAL TV