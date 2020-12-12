Минеев нокаутировал Исмаилова и защитил титул AMC Fight Night

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова. Таким образом он отстоял титул AMC Fight Nights в среднем весе и одержал в своей карьере 15-ю победу.
Поединок происходил в городе Сочи и завершился нокаутом в третьем раунде. После нокаута проигравшему понадобилась помощь медиков, чтобы прийти в себя.
За победу Минееву подарили коня, сообщает ТАСС. Вручение состоится в Пятигорске, а пока бойцу предоставили только документы на животное.
Это был второй бой Минеева с Исмаиловым. Первый состоялся в 2018 году и завершился ничьей.
Ранее российский боец MMA Вячеслав Дацик, известный своим скандальным поведением, обвинил Александра и Федора Емельяненко в договорных боях.
Видео: Youtube/FIGHT NIGHTS GLOBAL TV
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