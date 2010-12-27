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Блондинка без зуба обокрала петербуржца после романтичной ночи
Сегодня, 11:48
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Asyaromanenkova
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Блондинка без зуба обокрала петербуржца после романтичной ночи

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Житель Северной столицы остался без украшений на 120 тысяч рублей после спонтанного свидания с новой знакомой. Злоумышленница была со светлыми волосами и без одного зуба.

48-летний петербуржец обратился в полицию Приморского района с рассказом об ограблении. По его словам, без драгоценностей его оставила новая знакомая. С женщиной пострадавший познакомился около двух часов ночи в понедельник, 4 сентября. Парочка пересеклась в питейном заведении. А затем переместилась домой к мужчине. Веселье длилось до девяти утра. В шесть хозяин квартиры отлучался в магазин за добавкой.

Когда затянувшееся первое свидание закончилось и новая знакомая удалилась, мужчина заметил пропажу ценностей. Очевидно, женщина взяла с собой золотой перстень с бриллиантом и золотую цепь с крестом. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч.

Обманутый влюбленный запомнил внешность своей ночной нимфы. Она была со светлыми волосами, татуировкой на предплечье. Особой приметой также оказалось отсуствие верхнего левого зуба.

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Теги: кража , новости питера , новости спб , происшествие спб , происшествия
Категории: Происшествия

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