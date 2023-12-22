Микроавтобус и грузовик столкнулись на КАД

Официальных данных о пострадавших пока нет.

Вечером в среду, 17 апреля на 19-м км внешней стороны кольцевой автодороги произошла серьёзная авария. По информации очевидцев, столкнулись микроавтобус и грузовик.

Судя по фото в соцетях, микроавтобус получил сильный удар, который оторвал кабину от машины.

Официальных данных о пострадавших пока нет, но на месте происшествия работали экстренные службы.

Ранее мы сообщили о том, что автобус сбил женщину на перекрестке Энергетиков и Стасовой.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург