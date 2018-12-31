В труппе Михайловского появилась новая актриса - тигрица Марфа

Она будет участвовать в балете "Спартак".

В Михайловском театре появилась новая актриса – девятимесячная тигрица Марфа. Она будет играть в балете "Спартак" вместо своей мамы, тигрицы Шакиры. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Марфа снималась в кино и клипах, но на сцену театра выйдет впервые. Во вторник, 19 февраля, тигрицу привезли в театр на знакомство с труппой.

Она еще ребенок, но, чтобы для нее это было постоянной обстановкой, она должна постоянно участвовать в различных проектах. Анастасия Смирнова, дрессировщик

Марфу будут привозить каждый раз к спектаклю из Москвы. Пока что не известно станет она дублером Шакиры или станет полноценной заменой.

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