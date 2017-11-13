Смерть Михаила Задорнова, последние новости: писателя похоронят 15 ноября

Михаила Задорнова похоронят 15 ноября в Латвии. В воскресенье, 12 ноября, российские поклонники сатирики смогли проститься с нашим великим современником. Эти и другие новости за последние сутки - в обзоре Piter.TV.
1. В Подмосковье прошло прощание с Михаилом Задорновым. Как сообщает РИА Новости, вчера, 12 ноября, в одной из клиник на территории Подмосковья прошла церемония прощания с Михаилом Задорновым. Изначально мероприятие проходило в закрытом режиме. СМИ писали о примерно 50 россиянах, которых открыто пускали в зал для прощаний. Якобы на таком формате церемонии перед смертью настаивал сам писатель. Но позже, как пишут те же РИА Новости, к церемонии прощания допустили всех поклонников, пришедших к стенам клиники. В итоге в мероприятии приняло участие более 100 человек. Близкие артиста ранее просили "не создавать суету вокруг его смерти". Они напомнили об ироничном отношении Задорнова к публичности и о том, как он всегда оберегал свою и их жизнь от назойливого вмешательства.
Ранее мы писали, что смерть Задорнова подтвердила Регина Дубовицкая.
Видео: Instagram, dilibom75