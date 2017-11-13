Смерть Михаила Задорнова, последние новости: писателя похоронят 15 ноября

10 ноября 2017 года не стало писателя-сатирика Михаила Задорнова. Канал Piter.TV собрал последние новости на эту тему. Уже известно, когда состоятся похороны звезды российского юмора. В Курске открывается выставка в память о писателе. А накануне в Подмосковье состоялась церемония прощания с Михаилом Задорновым.

Михаила Задорнова похоронят 15 ноября в Латвии. В воскресенье, 12 ноября, российские поклонники сатирики смогли проститься с нашим великим современником. Эти и другие новости за последние сутки - в обзоре Piter.TV.

1. В Подмосковье прошло прощание с Михаилом Задорновым. Как сообщает РИА Новости, вчера, 12 ноября, в одной из клиник на территории Подмосковья прошла церемония прощания с Михаилом Задорновым. Изначально мероприятие проходило в закрытом режиме. СМИ писали о примерно 50 россиянах, которых открыто пускали в зал для прощаний. Якобы на таком формате церемонии перед смертью настаивал сам писатель. Но позже, как пишут те же РИА Новости, к церемонии прощания допустили всех поклонников, пришедших к стенам клиники. В итоге в мероприятии приняло участие более 100 человек. Близкие артиста ранее просили "не создавать суету вокруг его смерти". Они напомнили об ироничном отношении Задорнова к публичности и о том, как он всегда оберегал свою и их жизнь от назойливого вмешательства.

2. Названа точная дата похорон Михаила Задорнова. О том, что Михаила Задорнова похоронят в его родной Латвии, стало известно в день смерти артиста и писателя. Теперь же СМИ назвали точную дату траурной церемонии. Она должна состояться в эту среду, 15 ноября. Михаила Задорнова похоронят в Юрмале. Сомневаться в этих сведениях не приходится - информация о похоронах появилась на официальной странице артиста "ВКонтакте". Похоронам будет предшествовать отпевание. Известно, что сатирика похоронят рядом с могилой отца на кладбище Яундубулты.

3. В Курске открылась книжная выставка в память о писателе. В России одно за другим проходят памятные культурные мероприятия в связи со смертью сатирика Михаила Задорнова. В Курске, например, открылась книжная выставка - она разместилась в Областной библиотеке им. Н. Н. Асеева. Экспозиция называется "Михаил Задорнов - символ народного юмора". Основу выставки составляют сатирические и серьезные книги Михаила Задорнова, а также материалы о его творческой биографии.

Ранее мы писали, что смерть Задорнова подтвердила Регина Дубовицкая.

Видео: Instagram, dilibom75