Михаил Тарабукин: "В Питере я кайфую! А в Москве нужно работать"

В конце октября в Петербурге прошла презентация нового сезона телеканала "СТС". В мероприятии приняли участие звёзды канала: Александр Белькович ("ПроСТО кухня"), Наталья Бардо ("Улётный экипаж"), Ян Цапник("90-е. Весело и громко") и Михаил Тарабукин ("СеняФедя", "Кухня"). Известный актер любезно поделился со зрителями PITER.TV своим рецептом от осенней хандры.

Немного хорошего португальского портвейна и сходить в Эрмитаж, а потом сходить в какое-нибудь кино, где-нибудь, эдак, либо в Аврору, либо в Художественный, либо в Мираж на Большом проспекте Петроградской стороны. Ну как-то так. Вот я так думаю. Это про Петербург. В Питере ты отдыхаешь и морально, и духовно, и душевно и физически, а в Москве нужно работать. Хотя Москва мой родной город, но вот вот в Питере я кайфую!

Михаил Тарабукин, актер