Михаил Шемякин: "Беглов звонил мне, чтобы рассказать о судьбе Союза художников в Петербурге"

Известный художник Северной столицы рассказал, что поддерживает Беглова в ситуации с Союзом художников.

Михаил Шемякин прокомментировал ситуацию с петербургским Союзом художников. В разговоре с изданием "Петербургский дневник" спикер отметил, что для него значение имеет то, что организация хотя бы продолжит существовать. Ранее о этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

По мнению известного российского художника, справедливость восторжествовала.

Я очень рад этой новости и поддерживаю Александра Беглова в его работе по защите художников. Вы знаете, он увидел мою подпись под обращением, поэтому лично позвонил мне и сказал, что после встречи с министром юстиции удалось урегулировать все сложности заявил специалист

Михаил Шемякин добавил, что Александр Беглов лично позвонил ему, чтобы рассказать о решении проблемы. Творец добавил, что, вероятно, врио губернатора связался с ним, так как увидел фамилию с подписью Шемякина под обращением за сохранение Союза.

Напомним, что конфликт возник после того, как у Министерства юстиции возникли вопросы относительно работы организации. Ведомство настаивало на ликвидации Союза. Позже сторонников крайней меры не поддержал Октябрьский районный суд. Инстанция постановила, что СХ может продолжить деятельность в городе на Неве.

После рабочей встречи с Бегловым министр отметил, что снимет все претензии, после того как Союз художников устранит выявленные нарушения.

И все эти цепкие бизнесмены, которые хотят отобрать у художников их мастерские, тоже уйдут на второй план. Другое дело, что есть проблема: не всегда художники действительно работают в своих мастерских. Существуют прецеденты, что они их используют не по назначению. Я предложил, чтобы у таких людей мастерские отбирались и передавались настоящим художникам резюмировал спикер

Напомним, что благодаря общественному резонансу петербургский Союз художников не ликвидируют.

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