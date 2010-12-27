Женщина подделала миграционную карту, чтобы устроить ребенка в школу

В Василеостровском районе арестована приезжая за фальсификацию документов.

Прокуратура Василеостровского района обвиняют мигрантку в подделке документов ради сына. Женщина пыталась устроить мальчика в среднюю школу, используя заведомо ложный документ. Теперь преступнице грозит штраф до 80 тысяч рублей или арест до полугода заключения.

Родительнице уже предъявлено обвинение. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Факт незаконного обучения выявился в сентябре 2017 года. Тогда директор по воспитательной работе местной школы получил из рук матери первоклассника фальшивую миграционную карту. В бумагах указывался неверный период пребывания ребенка на территории России. Злоумышленница указала, что мальчик имеет право находиться в государстве до августа 2018 года.

Дело будет рассматриваться в судебном порядке.

