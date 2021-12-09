В ситуации разбирается столичная полиция.

Мигранты жестоко избили мужчину в московском метро. Кадры опубликованы в социальных сетях и Telegram-каналах. На ролике представлено, что компания из трех человек атакует пострадавшего. Мужчину били ногами по голове. В какой-то момент агрессоров начинает занимать сотрудник подземки. Инцидент якобы произошел 5 октября в переходе столичного метрополитена. В настоящее время правоохранительные органы занимаются проверкой достоверности полученных от СМИ данных.

Источник ТГ-каналов утверждает, что причиной конфликта стал 28-летний россиянин. Молодой человек якобы заступился за молодую пару, к которой приставали уроженцы из Средней Азии. Однако по другим данным, нападавшие были из Белоруссии.

В Учалах в пекарне избили мужчину, заступившегося за дочь.

Фото и видео: Telegram / Mash