Ребёнка, которого пыталась продать в Екатеринбурге родная мать, хочет забрать отец

Судьбу мальчика будут решать в суде.

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга рассматривается дело мигрантки, планировавшей продать своего сына за 300 тыс. рублей. Как сообщил "360" уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, мальчик последние 6 месяцев пребывал в специальном учреждении, его хотел забрать к себе отец.

Руководитель предположил, что ребёнок всё ещё находится в учреждении. Судьбу мальчика будут решать в суде.

Насколько я знаю, там решался вопрос об установлении отцовства и отец проявлял инициативу, чтобы ребенка взять себе. Там все права полностью соблюдены. <…> Со стороны государства это преступление, которое решает суд. По ребенку, я уверен, что там все в порядке. Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области

По данным Следственного управления СКР по Свердловской области, женщину, которая пыталась продать сына, задержали летом 2022 года. Безработная мать выставила объявление о продаже ребёнка в соцсетях, поскольку семья нуждалась в деньгах. В качестве "покупательницы" женщину встретил оперативный работник. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что машинист остановил поезд в нескольких сантиметрах от застрявшего на рельсах КамАЗа в Димитрове.

Фото: Piter.TV