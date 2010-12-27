Мигрант сообщил о готовящемся теракте в Петербурге

Звонивший после этого перестал отвечать на телефонные звонки.

В Выборгском районе сотрудники полиции проверяют сообщение мигранта, который заявил, что его брат координирует нелегалов к подготовке теракта в Северной столице. Об этом 24 марта сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что ночью в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что в общежитии на 5-м Верхнем переулке на территории мебельного цеха живут 10 нелегальных приезжих из Средней Азии. Звонивший заявил, что один из них ежедневно общается по телефону с его родным братом, который скрывается в Сирии, так как его разыскивают органы госбезопасности Азербайджана.

Мужчина пояснил оперативникам, что его брат готовит теракт. Сотрудники МВД нашли описанные звонившим строения. Однако им никто не открыл. Заявитель на звонки больше не отвечает.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что после обысков экономическая полиция изъяла из автосалонов машин на 150 млн рублей.