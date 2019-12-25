В Киришах мигранта подозревают в педофилии

Мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

В Киришах Ленинградской области приезжего из ближнего зарубежья заподозрили в педофилии. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась опекун 13-летней девочки. Школьница 9 октября находилась в гостях у своей знакомой на Пионерской улице. Там же был и сосед девочки. Мужчина совершил развратные действия в отношении маленькой гостьи.

По подозрению задержан 49-летний мигрант. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

Ранее был задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки в квартире на Заневском проспекте.

Фото: Piter.tv