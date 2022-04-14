Международный математический конгресс разорвал отношения с Петербургом

Участники готовили большую программу, потратили на нее 6 лет, но не смогли показать себя.

В Петербурге прекратилась подготовка к Международному математическому конгрессу. Конгресс состоится без российских участников. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на комитет Международного математического союза.

Встречи планируют провести в онлайн-формате с 6 апреля по 14 июля 2022 года. Генеральная ассамблея Международного математического союза, которая изначально должна была состояться в России, перенесена на зарубежную площадку.

По словам директора Президентского физико-математического лицея № 239 Максима Пратусевича, математическое сообщество страны и города сейчас чувствует обиду и огорчение, поскольку конгресс для ученых - возможность познакомиться с выдающимися профессорами. Как отметил глава школы, участники готовили большую программу, потратили на нее 6 лет, но не смогли показать себя.

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