Десятки спортсменов со всего мира будут соревноваться сегодня в скорости и оригинальности костюмов. Мобильный корреспондент Piter.TV уже успел снять русалку, индейца, мага и многих других.

В Петербурге с набережной Мойки у Марсова поля стартовал международный фестиваль сапсёрфинга "Фонтанка-SUP" - 2019. Десятки спортсменов со всего мира будут соревноваться сегодня в скорости и оригинальности костюмов.

Маршрут фестиваля пройдет под 14 мостами Санкт-Петербурга. Сапсерфёры проплывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, музея Фаберже, Аничкова моста, Большого Драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова.

Участники увидят и много других достопримечательностей Северной столице. Около 13:30 участники финишируют у павильона Росси.

Фото и видео: Piter.TV