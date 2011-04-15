В Петербурге 13-14 октября состоится международная конференция "Световой дизайн"

В Петербурге в эти дни встретятся ведущие российские и международные эксперты в области светового дизайна, архитектуры и урбанистики, топ-менеджеры крупных компаний, представители органов государственной власти, дизайнеры, ученые, ведущие сотрудники известных музеев и галерей, специалисты мультимедиа культуры, световой инженерии, IT. Они поделятся мнениями и опытом, представят уникальные кейсы.

В Петербурге 13-14 октября состоится главное интеллектуальное событие России в области светового дизайна – международная научно-практическая конференция "Световой дизайн". Мероприятие является открытой дискуссионной платформой для представителей мира науки, бизнеса, искусства и инновационных технологий. В этом году она объединит около 1500 участников из разных стран и регионов России. Организаторы конференции: Университет ИТМО, CLD (Creative Lighting Department), творческое объединение светодизайнеров RULD совместно с Государственным Эрмитажем и СПГХПА имени А. Л. Штиглица при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительства Санкт-Петербурга.

В Петербурге в эти дни встретятся ведущие российские и международные эксперты в области светового дизайна, архитектуры и урбанистики, топ-менеджеры крупных компаний, представители органов государственной власти, дизайнеры, ученые, ведущие сотрудники известных музеев и галерей, специалисты мультимедиа культуры, световой инженерии, IT. Они поделятся мнениями и опытом, представят уникальные кейсы.

Одним из центральных событий конференции станет презентация концепции освещения Санкт-Петербурга (до 2030 года), которая будет впервые представлена широкой общественности.

Двухдневная конференция включает лекции, презентации, панельные дискуссии и открытые образовательные мероприятия, направленные на развитие Петербурга как центра световой культуры России. Главные площадки конференции – Главный Штаб Государственного Эрмитажа, Академия Штиглица, Новая Голландия.

Международная конференция "Световой дизайн" в этому году включает в себя четыре трека дискуссий.

В рамках первого трека "Город" эксперты обсудят: как оценивать концепции освещения городов как фактор, влияющий на качество жизни и здоровье людей, и как инструмент воздействия, повышающий туристическую и инвестиционную привлекательность мегаполисов.

Второй трек "Интерьер" включает в себя практические кейсы в области архитектуры, современной светотехники, эргономики и дизайна.

В рамках третьего трека "Культура" представители музеев, галерей, выставочных и сценических пространств обсудят: каким образом на пути к диджитализации современному музею и театру сохранить свою идентичность? Как привлечь новых посетителей и сохранить сложившуюся аудиторию?

В рамках четвертого трека "Образование" будут рассмотрены лучшие примеры интеграции научно- исследовательской работы в световую индустрию, направленные на достижение национальных задач развития экономики и общества.

Торжественное открытие и первый день конференции пройдут в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Обсуждения в этот день будут посвящены развитию умной световой среды в городах, музеях, выставочно-сценических и интерьерных пространствах. Второй день конференции пройдет на площадках Академии Штиглица.

Регистрация на мероприятие, программа, дополнительная информация: https://cld-conference.ru/

Фото: предоставлено организаторами