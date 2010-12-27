Между берегами реки сестры отремонтируют мост

Между берегами реки Сестры, находящейся на 52 километре региональной автодороги "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" в Выборгском районе Ленинградской области, в 2018 году отремонтируют мост

25 октября был заключен государственный контракт на ремонт 50-метрового моста через реку Сестра в Выборгском районе. В рамках проекта предусмотрено восстановление несущей способности всех опор моста, обновление гидроизоляции, а также укладка нового дорожного покрытия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В сообщении говорится, что водителей предупредят об этом специальными знаками, а сам мост будут перекрывать частями. Для движения транспорта будут поочередно закрываться для движения одна из полос.

По плану ремонт начнется с конца 2017 года и продлится до августа 2018. Гарантия ремонта составит 8 лет.

Напомним, что мост введен в эксплуатацию около 40 лет назад. Каждый день его пересекает 1,5 тысячи автомобили, из которых большая часть грузовые.

За лето 2017 года по заказу ГКУ "Ленавтодор" отремонтировали 7 мостов по всей Ленинградской области.