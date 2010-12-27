Строители метро начали получать зарплату за декабрь

Задержки носили технический характер.

Строителям метро на банковские карты начала приходить заработная плата. Об этом в социальных сетях сообщили сами рабочие. Однако, выплаты еще дошли далеко не до всех.

В пятницу, 8 февраля, вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил, что деньги за декабрь работники начнут получать в понедельник. Проблема с выплатами носила чисто технический характер.

Ранее Piter.TV писал, что рабочие на строящейся станции "Театральная" отказались выходить из тоннеля, пока им не выплатят всю заработную плату.

Фото: Piter.TV