Метрополитен Петербурга объяснил жителям города необходимость ночного закрытия станций для пассажиров

Петербургский метрополитен привел аргументы в пользу закрытия подземки в ночное время суток.

В Telegram-канале петербургского метрополитена объяснили, почему подземка Северной столицы должна закрываться для посетителей в ночное время суток.

Представители организации приводят статистику, согласно которой 99% компаний Петербурга работают только днем. Позже полуночи остаются на постах экстренные службы, полиция, медики скорой помощи и пожарные. Однако, у этих ведомств есть собственные средства передвижения. Необходимости в проезде под землей у специалистов не возникает.

Эксперты подсчитали, что пассажиропоток ночью уменьшается в тысячу раз. Например, за период с 30 апреля по 15 ноября ночным поездом “Адмиралтейская-Спортивная” воспользовалось всего 12 тысяч человек. Для сравнения, днем метрополитен принимает 2,4 миллиона пассажиров.

Еще одним фактором, обуславливающим необходимость закрытия метро, стала необходимость проводить регулярное техническое обслуживание объекта. Петербургский метрополитен является одним из сложнейших в Европе. Большинством внутренних работ инженеры занимаются по ночам. Около 60 процентов сотрудников метро, а это 16 тысяч человек, отвечают именно за эти функции. Они могут устранять неполадки или следить за нормальной работой устройств только во время закрытия станций.

