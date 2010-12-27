Метрополитен Петербурга с 18 ноября начнет продавать юбилейные жетоны

В Петербурге начнут продавать юбилейные жетоны, посвященные 50-летию определенных станций.

В петербургском метрополитене появились юбилейные жетоны, которые поступят в продажу в двух видах – в упаковке и без нее.

Известно, что новые жетоны посвящены 50-летию следующих станций: "Площадь Александра Невского-1", "Маяковская", "Гостиный двор" и "Василеостровская". Отметим, пассажиры смогут приобрести жетоны в кассах метро уже с 18 ноября. В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что жетоны без упаковки можно будет купить только в кассах тех станций, которым они посвящены. Стоимость монеты - 45 рублей.

Что касается юбилейных жетонов в упаковке, их продажа будет осуществляться в кассах всех станций подземки. Их цена составляет 390 рублей. Также, с 18 ноября приобрести юбилейный жетон в упаковке "Станция метро "Дачное" удастся только в кассах станции "Приморская". Цена такого жетона – 350 рублей.

Фото: сайт петербургского метрополитена