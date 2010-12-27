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Метрополитен Петербурга с 18 ноября начнет продавать юбилейные жетоны
Сегодня, 11:02
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Shdaria
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Метрополитен Петербурга с 18 ноября начнет продавать юбилейные жетоны

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В Петербурге начнут продавать юбилейные жетоны, посвященные 50-летию определенных станций.

В петербургском метрополитене появились юбилейные жетоны, которые поступят в продажу в двух видах – в упаковке и без нее.
 
Известно, что новые жетоны посвящены 50-летию следующих станций: "Площадь Александра Невского-1", "Маяковская", "Гостиный двор" и "Василеостровская".  Отметим, пассажиры смогут приобрести жетоны в кассах метро уже с 18 ноября. В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что жетоны без упаковки можно будет купить только в кассах тех станций, которым они посвящены. Стоимость монеты - 45 рублей.
 
Что касается юбилейных жетонов в упаковке, их продажа будет осуществляться в кассах всех станций подземки. Их цена составляет 390 рублей.
Также, с 18 ноября приобрести юбилейный жетон в упаковке "Станция метро "Дачное" удастся только в кассах станции "Приморская". Цена такого жетона – 350 рублей.
 
Фото: сайт петербургского метрополитена 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , юбилейные жетоны
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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