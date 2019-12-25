С понедельника в метро Петербурга начнут продавать новые юбилейные жетоны

Юбилейные жетоны в блистерах можно будет приобрести в любой кассе метро.

В понедельник, 21 декабря, в кассах петербургского метрополитена появятся новые юбилейные жетоны. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Уточняется, что без блистера жетоны будут продавать только в кассах станций "Елизаровская" и "Ломоносовская". Их стоимость составит 55 рублей".

А вот в упаковке жетоны будут реализовывать на любой станции метрополитена Петербурга. Их стоимость — 390 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "Лыжные стрелы" планируют запустить в конце января.

Фото: Piter.TV