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С понедельника в метро Петербурга начнут продавать новые юбилейные жетоны
Сегодня, 9:01
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IRINA_CHALKINA

С понедельника в метро Петербурга начнут продавать новые юбилейные жетоны

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Юбилейные жетоны в блистерах можно будет приобрести в любой кассе метро.

В понедельник, 21 декабря, в кассах петербургского метрополитена появятся новые юбилейные жетоны. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Уточняется, что без блистера жетоны будут продавать только в кассах станций "Елизаровская" и "Ломоносовская". Их стоимость составит 55 рублей".

А вот в упаковке жетоны будут реализовывать на любой станции метрополитена Петербурга. Их стоимость — 390 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "Лыжные стрелы" планируют запустить в конце января.

Фото: Piter.TV

Теги: метро, метро спб, юбилейные жетоны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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