С понедельника в метро Петербурга начнут продавать новые юбилейные жетоны

В понедельник, 21 декабря, в кассах петербургского метрополитена появятся новые юбилейные жетоны. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.
Уточняется, что без блистера жетоны будут продавать только в кассах станций "Елизаровская" и "Ломоносовская". Их стоимость составит 55 рублей".
А вот в упаковке жетоны будут реализовывать на любой станции метрополитена Петербурга. Их стоимость — 390 рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "Лыжные стрелы" планируют запустить в конце января.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все