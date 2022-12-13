Метро в Петербурге будет работать всю рождественскую ночь

Также в рождественскую ночь будут работать несколько маршрутов наземного транспорта.

Петербургский метрополитен будет работать всю рождественскую ночь с 6-го на 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Отмечается, что метрополитен будет работать с несколькими ограничениями. В частности, вестибюль станции "Технологический институт-1" закроется в 22:00 по местному времени. Кроме того, в 22:00 будут закрыты вестибюли №1 станций "Проспект Ветеранов", "Московская", "Дунайская", а также вестибюли №2 станций "Проспект Славы" и "Ленинский проспект".

Также в ведомстве сообщили, что в рождественскую ночь будут работать несколько маршрутов наземного транспорта. Речь идет об автобусах №8, 12, 77, 93, 133, 239, 271, а также троллейбусах №23 и 46. Они будут ходить ночью с интервалами около 30 минут.

Ранее мы сообщали, что строительство станции метро "Горный институт" стартует в 2023 году.

Фото: Piter.tv