Станция метро "Комендантский проспект" закрыта на проверку

Станция "Комендантский проспект" закрыта из-за бесхозного предмета

В Понедельник, 4 декабря, станцию метро "Комендантский проспект" закрыли для входа и выхода. Вестибюль закрыли в 18:23. Около входа остались ждать пассажиры, надеющиеся на скорую проверку.

Поезда следуют только до Крестовского острова. Когда "Комендантский проспект" возобновит работу пока не сообщается.

В 18-53 станция "Старая деревня" закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, станция работает только на выход ( все 3 эскалатора на подъем)

Напомним. сегодня метро "Пушкинская" и переход закрывали на проверку.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv