Станция метро "Комендантский проспект" закрыта на проверку

В Понедельник, 4 декабря, станцию метро "Комендантский проспект" закрыли для входа и выхода. Вестибюль закрыли в 18:23. Около входа остались ждать пассажиры, надеющиеся на скорую проверку.
Поезда следуют только до Крестовского острова. Когда "Комендантский проспект" возобновит работу пока не сообщается.
В 18-53 станция "Старая деревня" закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, станция работает только на выход ( все 3 эскалатора на подъем)
Напомним. сегодня метро "Пушкинская" и переход закрывали на проверку.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Видео: Piter.tv