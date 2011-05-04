Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, когда в Петербурге потеплеет

Дождевики и зонты можно будет отложить в шкафы после 19 мая.

Первая половина предстоящей недели будет холодной и пасмурной. Тыловая часть циклона не позволит дождевым тучам далеко уйти от Петербурга. Однако к четвергу, 19 мая, горожане смогут отдохнуть от осадков и снять теплые куртки. Об этом сообщили синоптик Юрий Куткевич "Невским Новостям".

Во второй половине недели жители Северной столицы увидят солнце. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный. Столбики термометров покажут +17 градусов, что для середины мая является нормой. А летнего тепла пока ждать не стоит.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге впервые за 2 года состоялся масштабный праздник корюшки.

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