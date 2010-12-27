Местные жители ликвидировали незаконную свалку в Выборгском районе

Установлено, что свалка расположена на участке земель лесного фонда Рощинского лесничества, предоставленном в аренду компании, занимающейся заготовкой древесины.

Благодаря местным жителям в Выборгском районе Ленинградской области ликвидирована незаконная свалка.

По заявлению одного из жителей Красносельского поселения Выборгского района комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области был проведен рейдовый осмотр лесного участка. В ходе проверки свалки обнаружено не было, однако при осмотре инспекторами близлежащих территорий было зафиксировано незаконное складирование отходов производства и потребления.

Установлено, что свалка расположена на участке земель лесного фонда Рощинского лесничества, предоставленном в аренду компании, занимающейся заготовкой древесины.

На текущий момент незаконная свалка ликвидирована силами арендатора.

Источник: пресс-служба ЛО